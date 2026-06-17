‘देख समझ जा बीच में मत पड़, घर का मामला है’: दिल्ली में ट्रक ड्राइवर की गैंगस्टर स्टाइल हत्या, 4 बाइक सवारों ने बरसाईं गोलियां

मृतक अपनी ट्रक अक्सर यहीं खड़ी करता था। बुधवार सुबह भी वह ट्रक लेने पहुंचा था, लेकिन तभी हमलावर वहां आ गए और उस पर हमला कर दिया। गोली लगने और मारपीट की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय निगम पार्षद पंकज गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और संगम विहार में भी आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। उनका कहना था कि बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने सुबह-सुबह खुलेआम फायरिंग कर युवक की जान ले ली। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों का पता में जुट गई है।