NEET-UG 2026 री-एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई

NEET-UG 2026: देशभर में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) 2026 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पेपर लीक के आरोपों के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी थी। अब इस मामले में दोबारा परीक्षा कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस पी एस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा जाएगा, जो पहले से NEET-UG 2026 से जुड़ी अन्य याचिकाओं की भी सुनवाई कर रही है।