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केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई, NEET री-एग्जाम के मद्देनजर फैसला

Government Action: NEET री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने Telegram पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी है। परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए NTA ने इस फैसले का स्वागत किया है।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Jun 16, 2026

Telegram temporarily blocked ahead of NEET re-exam.

टेलीग्राम (फोटो -पत्रिका)

NEET-UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को होगा। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने Telegram पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जो 22 जून तक जारी रहेगी। मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रहेगा। NTA ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए उचित कदम बताया है।

NTA की सिफारिश पर केंद्र सरकार का फैसला

एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से ये आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इसके तहत भारत में टेलीग्राम का एक निर्धारित और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद

केंद्र सरकार ने प्लेटफॉर्म को पहले से पोस्ट किए गए मैसेज पर से मैसेज एडिट करने की सुविधा को भी अस्थायी रूप से बंद करने को कहा है। यह प्रतिबंध 30 जून 2026 को खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार का यह कदम पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है।

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Updated on:

16 Jun 2026 11:11 am

Published on:

16 Jun 2026 10:49 am

Hindi News / National News / केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई, NEET री-एग्जाम के मद्देनजर फैसला

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