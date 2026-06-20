दिल्ली डॉक्टर मेड मर्डर केस: ‘घर में मुझसे ज्यादा नौकरानी को मिलती थी तवज्जो’, हीन भावना में डॉक्टर ने बैट और गुप्ती से की हत्या

Delhi maid murder: दिल्ली के माउंट कैलाश इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां डिप्रेशन और ओसीडी OCD से जूझ रहे डॉक्टर मनीष गुप्ता ने अपनी 45 साल की मेड मीना की क्रिकेट बैट और धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि डॉक्टर अपनी मेड को नौकरी से निकालना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा इसके खिलाफ थे। डॉक्टर को शक था कि घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और सबको नौकरानी ही ज्यादा पसंद है। इसी रंजिश में उसने इस खौफनाक कदम को अकेले ही अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और क्राइम सीन को री-क्रिएट करने की तैयारी कर रही है।