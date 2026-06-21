Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी, सोनम वांगचुक ने दी भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी

प्रदर्शन के दूसरे दिन भी युवाओं का रचनात्मक विरोध चर्चा का विषय बना रहा। सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जुटे प्रदर्शनकारियों ने गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए पारंपरिक नारों की बजाय सोशल मीडिया पर लोकप्रिय मीम्स और पॉप कल्चर का सहारा लिया। प्रदर्शन में टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' के चर्चित 'गोपी बहू लैपटॉप धोने' वाले मीम के जरिए एनटीए की तकनीकी खामियों और डेटा सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़े वायरल '#Melodi' ट्रेंड पर भी कटाक्ष किया गया। एक पोस्टर पर लिखा था कि पेपर लीक कब बंद होगा? मेलोडी खाओ, खुद जान जाट', जिसने प्रदर्शनकारियों और राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा।