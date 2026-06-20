1983 में हुआ था मर्डर, 2004 में शख्स ठहराया गया दोषी, 43 साल तक लंबी लड़ाई के बाद मिला न्याय

कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपील करने वाले को दोषी ठहराने में गलती की है। इसलिए 10 अगस्त, 2004 और 19 अगस्त 2004 के ऑर्डर रद्द किए जाते हैं। बता दें अपील करने वाले मुकेश कुमार ने पटियाला हाउस कोर्ट के 10 अगस्त, 2004 के फैसले को चुनौती देते हुए अपील की थी। जिसमें उसे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 302 और सेक्शन 34 के तहत जुर्म के लिए दोषी ठहराया गया था।