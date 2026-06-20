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महाराष्ट्र के हनुमान मंदिर में बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से 6 की मौत, 20-25 लोगों के दबे होने की सूचना

Maruti Temple Slab Collapse: निर्माणाधीन हनुमान मंदिर में बड़ा हादसा हो गया, जब अचानक छज्जा गिर गया। जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर बचाव दल राहत कार्य में जुटा है।

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मुंबई

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Saurabh Mall

Jun 20, 2026

Hanuman Mandir Construction Site Accident

महाराष्ट्र के हनुमान मंदिर में बड़ा हादसा। हादसे से पहले पूजा करते श्रद्धालु (सोर्स: एक एक्स यूजर अतुल सिंह अकाउंट स्क्रीनशॉट )

Hanuman Mandir Construction Site Accident: महाराष्ट्र के परभणी जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन हनुमान मंदिर का स्लैब अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के समय मंदिर परिसर में कई लोग मौजूद थे, जिनमें से कई मलबे के नीचे दब गए। इस दर्दनाक घटना में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। अफरा-तफरी माहौल के बीच सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। राहत एवं बचाव अभियान पर जारी है।

पूरा हादसा CCTV में कैद

इस दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि भक्त हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान वह प्रसाद चढ़ा भी रहे हैं, लेकिन तभी निर्माणाधीन हनुमान मंदिर का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ता है।

घायलों को पहुंचाया जा रहा अस्पताल

इस भीषण हादसे में एक तरफ शवों को बाहर निकाला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मलबे में दबे जख्मी हुए श्रद्धालुओं के इलाज के लिए परभणी जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।

बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश

बता दें दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही परभणी की संरक्षक मंत्री मेघना बोर्डिकर सक्रिय हो गईं। उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात की। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें। मौके पर तुरंत जरूरी उपकरण, मशीनें, क्रेन और एम्बुलेंस तुरंत पहुंचाने की बात कही।

वहीं एनसीपी विधायक राजेश विटेकर ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया। साथ ही प्रशासन से बचाव अभियान को तेज करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द निजात दिलाया जाए।

अपडेट जारी है…

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Updated on:

20 Jun 2026 06:00 pm

Published on:

20 Jun 2026 05:23 pm

Hindi News / National News / महाराष्ट्र के हनुमान मंदिर में बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से 6 की मौत, 20-25 लोगों के दबे होने की सूचना

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