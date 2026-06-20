महाराष्ट्र के हनुमान मंदिर में बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से 6 की मौत, 20-25 लोगों के दबे होने की सूचना

Hanuman Mandir Construction Site Accident: महाराष्ट्र के परभणी जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन हनुमान मंदिर का स्लैब अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के समय मंदिर परिसर में कई लोग मौजूद थे, जिनमें से कई मलबे के नीचे दब गए। इस दर्दनाक घटना में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।