शताब्दी रॉय और मिताली बाग के खिलाफ महुआ मोइत्रा का बड़ा कदम, लोकसभा स्पीकर को सौंपी अयोग्यता याचिका

TMC MP Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। TMC के नेता पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पाटी को छोड़ कर जा रहे है। बीते दिन TMC के 20 बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर बागी सांसदों पर जोरदार हमला बोला है। महुआ मोहत्रा ने कहा कि ​हमने अयोग्यता की याचिका दी है। आम तौर पर अयोग्यता की याचिका एक समूह की तरफ से दी जाती है, लेकिन हमने इसे अलग-अलग दिया है। हमने मिताली बाग और शताब्दी रॉय के मामले में अलग-अलग याचिका दी है।