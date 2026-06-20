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शताब्दी रॉय और मिताली बाग के खिलाफ महुआ मोइत्रा का बड़ा कदम, लोकसभा स्पीकर को सौंपी अयोग्यता याचिका

बागी TMC सांसदों के मामले पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हमने अयोग्यता की याचिका दी है। आम तौर पर अयोग्यता की याचिका एक समूह की तरफ से दी जाती है, लेकिन हमने इसे अलग-अलग दिया है।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Jun 20, 2026

Mahua Moitra

सांसद महुआ मोइत्रा

TMC MP Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। TMC के नेता पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पाटी को छोड़ कर जा रहे है। बीते दिन TMC के 20 बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर बागी सांसदों पर जोरदार हमला बोला है। महुआ मोहत्रा ने कहा कि ​हमने अयोग्यता की याचिका दी है। आम तौर पर अयोग्यता की याचिका एक समूह की तरफ से दी जाती है, लेकिन हमने इसे अलग-अलग दिया है। हमने मिताली बाग और शताब्दी रॉय के मामले में अलग-अलग याचिका दी है।

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Updated on:

20 Jun 2026 08:48 pm

Published on:

20 Jun 2026 08:46 pm

Hindi News / National News / शताब्दी रॉय और मिताली बाग के खिलाफ महुआ मोइत्रा का बड़ा कदम, लोकसभा स्पीकर को सौंपी अयोग्यता याचिका

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