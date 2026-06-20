मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, आप विरोध प्रदर्शन जारी रखें: जंतर-मंतर से अभिजीत दीपके की अपील

अमिताभ चौधरी नाम के एक एक्स यूजर ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल उठाए है। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखो, आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में #CockroachJantaParty की मदद कर रहा है। अभिजीत दीपके और सौरव दास यह क्यों नहीं मानते कि वे केजरीवाल के दो प्यादे हैं और पूरे विरोध प्रदर्शन को AAP ही फंड और मैनेज कर रही है? MCD को उन पर यहां-वहां कचरा फैलाने के लिए जुर्माना लगाना चाहिए। वे प्लास्टिक के गिलास और प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें चारों ओर फेंका जा रहा है और गंदगी फैलाई जा रही है… यह 'जेन Z' का कैसा दूरदर्शी आंदोलन है, जिसकी शुरुआत ही देश को प्रदूषित करने से होती है?