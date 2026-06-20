‘कमजोर लीडरशिप का भुगतना पड़ रहा अंजाम’, AIADMK नेता के TVK में शामिल होने पर DMK ने कसा तंज

NEET की तैयारी कर रहे 19 साल के एक छात्र के सुसाइड पर भी DMK के प्रवक्ता TKS इलांगोवन ने अपनी राय रखी है। TKS इलांगोवन ने कहा कि यह NEET परीक्षा देने वाले बच्चों की आत्महत्या का पहला मामला नहीं है। NEET के शुरू होने के बाद से ही ऐसा हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि NEET को लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गरीब बच्चे पहली से 12वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप करते हैं, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता, जबकि जो बच्चे क्लास में कम नंबर लाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे देकर किसी कोचिंग या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उन्हें एडमिशन मिल जाता है।