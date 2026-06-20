अहमदाबाद में हाई अलर्ट, जानें क्यों पुलिस ने मल्टी-लेयर सिक्योरिटी की तैनात

NEET UG Re-Exam 2026 Updates: अहमदाबाद में शनिवार को होने वाले नीट री-एग्जाम (NEET-UG 2026) को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। परीक्षा से पहले पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण एग्जाम को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस, साइबर टीम और ट्रैफिक विभाग को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पेपर लीक विवाद के बाद होने जा रहे इस री-एग्जाम पर पूरे देश की नजर है। ऐसे में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अहमदाबाद पुलिस ने मल्टी-लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है।