बगावत के बाद TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने छह नेताओं को दी नई जिम्मेदारी, दो फैसलों पर लगी मुहर

टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में दो बड़े बदलाव किए गए। अनुशासन समिति को नया रूप दिया गया है और राष्ट्रीय कार्य समिति में एक नया चेहरा शामिल किया गया है।