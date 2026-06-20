NEET UG Re-Exam: परीक्षा केंद्रों पर लगाए 1.38 लाख CCTV कैमरे और 51 हजार जैमर्स, AI टूल से होगी लाइव निगरानी

राज्य और जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की है, जिसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल, भारतीय वायु सेना और डाक विभाग की तैनाती शामिल है। औसतन, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगभग 40 से 50 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। गोपनीय सामग्री रखने वाली लगभग 1,500 बैंक शाखाओं में बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है, और डाक विभाग देश भर में लगभग 700 संग्रह केंद्रों पर ओएमआर शीट एकत्र करने के लिए अपनी टीमों का समन्वय करेगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं, और जिलों ने केंद्र व्यवस्था की पुष्टि कर दी है। सभी प्रणालियों - जैमर , सीसीटीवी, कर्मचारियों की तलाशी और बायोमेट्रिक्स - की जाँच के लिए 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई।