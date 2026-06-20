NEET UG Re-Exam: परीक्षा केंद्रों पर लगाए 1.38 लाख CCTV कैमरे और 51 हजार जैमर्स, AI टूल से होगी लाइव निगरानी

NEET UG Re Exam
NTA NEET UG 2026 Re-Exam Updates: NTA NEET UG 2026 Re-Exam Updates: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET UG) की पुनर्परीक्षा की व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। 21 जून को होने वाली यह परीक्षा भारत के 551 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों और विदेशों में स्थित 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है।
परीक्षा 95,000 से अधिक परीक्षा कक्षों में आयोजित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। कुल 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर वर्चुअल रूप से की जाती है। एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कदाचार से परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए 51,311 जैमर तैनात किए गए हैं।
परीक्षा के लिए व्यापक स्तर पर कर्मियों की तैनाती की गई है। 95,000 से अधिक परीक्षा कक्षों में से प्रत्येक में दो निरीक्षक होंगे और प्रत्येक केंद्र पर दस से अधिक अतिरिक्त परीक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। उम्मीदवारों के सत्यापन को मजबूत बनाने के लिए 38,795 तलाशी कर्मचारी और 48,448 बायोमेट्रिक सत्यापन कर्मी तैनात किए गए हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन कर्मियों की संख्या दोगुनी कर दी गई है और चेहरे की पहचान से भी इसकी सहायता ली जा रही है। ताकि सत्यापन पूरी तरह से हो सके और केंद्रों पर भीड़ कम से कम हो। सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करने और मौके पर ही किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान करने के लिए 5,440 केंद्रों में से प्रत्येक पर एक केंद्र प्रणाली अधिकारी (सीएसओ) तैनात किया गया है।
एनटीए ने परीक्षा केंद्रों पर लगभग 6,700 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है, जिन्हें केंद्रीय स्तर पर सीसीटीवी फुटेज की लाइव निगरानी के लिए 100 से अधिक वर्चुअल पर्यवेक्षकों का सहयोग प्राप्त है। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण एआई-आधारित उपकरणों का उपयोग करके अनियमितताओं को चिह्नित करने के लिए किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर एक बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली उपलब्ध होती है।
राज्य और जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की है, जिसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल, भारतीय वायु सेना और डाक विभाग की तैनाती शामिल है। औसतन, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगभग 40 से 50 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। गोपनीय सामग्री रखने वाली लगभग 1,500 बैंक शाखाओं में बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है, और डाक विभाग देश भर में लगभग 700 संग्रह केंद्रों पर ओएमआर शीट एकत्र करने के लिए अपनी टीमों का समन्वय करेगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं, और जिलों ने केंद्र व्यवस्था की पुष्टि कर दी है। सभी प्रणालियों - जैमर , सीसीटीवी, कर्मचारियों की तलाशी और बायोमेट्रिक्स - की जाँच के लिए 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई।
राज्य सरकारों के समन्वय से, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए पीने का पानी, ओआरएस, एम्बुलेंस और अभिभावकों के लिए छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त उपायों में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी, अतिरिक्त अभ्यास पृष्ठ और प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं में लगने वाले समय की भरपाई के लिए परीक्षा का समय बढ़ाना शामिल है। एनटीए सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रख रहा है और अफवाह फैलाने और फर्जी पेपर लीक के दावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है।
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