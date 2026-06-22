NEET पेपर लीक विवाद: CJP प्रमुख अभिजीत दिपके ने छुए वॉलंटियर के पैर, जंतर-मंतर पर आज शाम निकलेगा कैंडल मार्च

बता दें कि शनिवार दोपहर शुरू हुआ यह धरना बिना रुके जारी है और कई प्रदर्शनकारी पुलिस की तैनाती के बीच वहीं रातें बिता रहे हैं। आंदोलन के दौरान, कई लोगों को रात भर प्रदर्शनकारियों को खाना और पीने का पानी बांटते हुए भी देखा गया।

रविवार को दिपके ने घोषणा की कि प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहेगा और किसान यूनियनों व आम लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। ​​रविवार को विरोध स्थल पर नारेबाजी, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें समर्थक तालियां बजाते, डफली बजाते और देशभक्ति के गीत गाते दिखे। दिपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और परीक्षा विवाद को लेकर जवाबदेही की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने पेपर लीक के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे और परीक्षा रद्द करने की भी मांग की।