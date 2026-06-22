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NEET पेपर लीक विवाद: CJP प्रमुख अभिजीत दिपके ने छुए वॉलंटियर के पैर, जंतर-मंतर पर आज शाम निकलेगा कैंडल मार्च

CJP Protest Jantar Mantar: कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जून से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में शामिल सभी के हाथों में पोस्टर और थाली-चम्मच है और सीजेपी समर्थक जंतर-मंतर पर जुट हुए हैं। इसी बीच अभिजीत दिपके ने एक वॉलंटियर के पैर छुए और शुक्रिया अदा किया।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

Jun 22, 2026

NEET Paper Leak Protest, CJP Protest Jantar Mantar

CJP प्रमुख अभिजीत दिपके ने वॉलंटियर के पैर छुते और गले लगते नजर आए photo source x

CJP Protest Jantar Mantar: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार को लगातार तीसरे दिन जंतर-मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। पार्टी ने 3 मई को हुई NEET परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक का आरोप लगाया। CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद का शुक्रिया अदा किया। जानकारी के मुताबिक, जुनैद ने उन छात्रों की मदद की जो विरोध करने के लिए रात भर जंतर-मंतर पर रुके हुए थे, उन्हें खाने के लिए जूस और स्नैक के पैकेट बांटे।

मोहम्मद जुनैद के पैर छूते दिखे अभिजीत

दिल्ली के जंतर- मंतर पर रातभर रुके रहे छात्रों का पेट भरने के लिए खाना लेकर पहुंचे वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अभिजीत उनको गले लगाते, शुक्रिया अदा करने के साथ ही पैर छूते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं जुनैद छात्रों को जूस और स्नैक के पैकेट बांटते नजर आ रहे हैं। अभिजीत ने अधिकारियों से जंतर-मंतर पर टॉयलेट में पानी की सप्लाई तुरंत बहाल करने की भी अपील की। ​​CJP ने कहा, आज शाम 5:30 बजे हम उन सभी छात्रों की याद में मोमबत्तियां जलाएंगे जिनकी जान सरकार की नाकामी के कारण चली गई, जिसके चलते NEET का पेपर लीक हुआ।

लगातार तीन दिन से जारी है प्रदर्शन

बता दें कि शनिवार दोपहर शुरू हुआ यह धरना बिना रुके जारी है और कई प्रदर्शनकारी पुलिस की तैनाती के बीच वहीं रातें बिता रहे हैं। आंदोलन के दौरान, कई लोगों को रात भर प्रदर्शनकारियों को खाना और पीने का पानी बांटते हुए भी देखा गया।
रविवार को दिपके ने घोषणा की कि प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहेगा और किसान यूनियनों व आम लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। ​​रविवार को विरोध स्थल पर नारेबाजी, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें समर्थक तालियां बजाते, डफली बजाते और देशभक्ति के गीत गाते दिखे। दिपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और परीक्षा विवाद को लेकर जवाबदेही की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने पेपर लीक के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे और परीक्षा रद्द करने की भी मांग की।

जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात

फिलहाल प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरा के जरिए भी निगरानी कर रही है। इसके अलावा कई टेक्नोलॉजी से लैस दिल्ली पुलिस ने अपने यंत्र लगाए हैं। फिलहाल अभी जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, आप विरोध प्रदर्शन जारी रखें: जंतर-मंतर से अभिजीत दीपके की अपील

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Published on:

22 Jun 2026 01:43 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / NEET पेपर लीक विवाद: CJP प्रमुख अभिजीत दिपके ने छुए वॉलंटियर के पैर, जंतर-मंतर पर आज शाम निकलेगा कैंडल मार्च

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