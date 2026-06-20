NEET UG Re-exam से पहले सीजेपी का प्रदर्शन व अल्टीमेटम :’शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वरना प्रदर्शन जारी रहेगा, पुलिस ने दीपके से कहा-‘जंतर-मंतर खाली करो’

CJP requested extend duration Jantar Mantar protest : दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरव दास ने समर्थकों को किया। दल के संस्थापक दीपके ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक जंतर-मंतर पर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने पुलिस से दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की समय सीमा की बढ़ाने की अपील की, जिसे पुलिस ने ठुकरा दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रदर्शन को अंसवैधानिक करार दिया है।