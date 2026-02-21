BMW को लापरवाही से किया ड्राइव, ड्राइवर को मिला न भूलने वाला सबक

कार सामान्य हो या लग्ज़री, सड़क पर लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। तेज़ रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग अक्सर गंभीर हादसों की वजह बनती है। सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स के वीडियो सामने आते हैं, जिनमें लोग अपनी गाड़ियों को खतरनाक तरीके से चलाते नजर आते हैं। ऐसा ही पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिसमें एक शख्स की लापरवाही की वजह से उसे न भूलने वाला सबक मिल जाता है।