दिल्ली के तकिया काले खां इलाके में झुग्गियों में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, कोई हताहत नहीं

Fire News: दिल्ली के तकिया काले खां इलाके में मंगलवार देर रात झुग्गियों में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे स्थित बाल्मीकि बस्ती में लगी, जहां रिहायशी झुग्गियों के साथ कुछ स्टोरेज एरिया भी मौजूद थे। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं और बढ़ती आग को देखते हुए दमकल गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ाई गई। देर रात तक कुल 24 फायर टेंडर मौके पर तैनात किए गए और आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।