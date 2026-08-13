‘संविधान साथ लेकर चलते हैं, पढ़ते नहीं’, विपक्षी दलों पर भड़के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

भारत में 1952, 1962 और 1972 में परिसीमन की प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद 1976 के 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। इसका एक प्रमुख उद्देश्य उन राज्यों को राजनीतिक नुकसान से बचाना था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया था। इसके बाद 2001 के 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों के बीच सीटों के आवंटन पर यह रोक 2026 के बाद तक बढ़ा दी गई।