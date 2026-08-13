‘नौकरी और मुआवजा इंसाफ नहीं, दोषियों को सजा मिले’, भारत तिवारी मामले में प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को घेरा

Prashant Kishor Statement Bharat Tiwari Case: भारत तिवारी के एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार की तरफ से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसके बाद जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि परिवार को नौकरी और मुआवजा देना अच्छी बात है लेकिन यह इंसाफ नहीं है। असली न्याय तब होगा, जब गोली चलाने वालों और गोली चलाने का आदेश देने वालों पर कार्रवाई होगी।