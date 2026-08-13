Gujarat Murder: सूटकेस में मिला था महिला का शव, वाराणसी से पकड़ा गया आरोपी, पूछताछ में कबूला हत्या का राज

वहीं, एक अन्य मामले में अडाजण क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुई हत्या और जानलेवा हमले के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दो किशोरों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, मामले में शामिल दो अन्य किशोरों को जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर छोड़ने का आदेश दिया गया है। मामला अडाजण पुलिस थाने में दर्ज वर्ष 2016 के प्रकरण से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, संत तुकाराम सोसायटी क्षेत्र में विवाद के बाद आरोपियों और पीड़ित पक्ष के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान एक युवक की जान चली गई, जबकि उसके पिता पर भी जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस जांच के बाद मामले में कानून के संघर्ष में आए किशोरों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रिपोर्ट पेश की गई थी।