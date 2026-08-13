ahmedabad: शहर में शववाहिनी सेवा अब पूरी तरह निशुल्क, रात-दिन रहेगी सेवा उपलब्ध

मनपा का मानना है कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे संवेदनशील और कठिन पलों में भी नागरिकों के साथ खड़ा रहना उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत यह निर्णय लिया गया है। शहर में इस पहल को जनहित और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ऐसी सेवाओं का उद्देश्य राजस्व अर्जित करना नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में नागरिकों को सम्मानजनक और त्वरित सहायता उपलब्ध कराना होना चाहिए। गौरतलब है कि अब तक इस कार्य के लिए कुछ मनपा की ओर से कुछ शुल्क