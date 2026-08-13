गुजरात में सावन माह के पहले दिन शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सान्निध्य में ‘श्री सोमनाथ श्रावण महोत्सव 2026’ का भक्तिमय शुभारंभ हुआ मंदिर परिसर में शिवभक्तों के कल्याण और विश्व कल्याण की कामना के साथ 30 दिवसीय 51 कुंडी महामृत्युंजय महायज्ञ का शास्त्रोक्त विधि-विधान से शुभारंभ किया गया। महायज्ञ का शुभारंभ श्री सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी पी.के. लहेरी, जे.डी. परमार, सचिव योगेंद्र देसाई तथा महाप्रबंधक विजय सिंह चावड़ा ने किया। श्रावण मास के प्रथम दिन ही महामृत्युंजय यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक वातावरण के बीच आहुति दी। बारिश के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे और शिव मंदिर ‘हर हर भोले’ की आवाज से गूंज उठा। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव का पीले पुष्पों से श्रृंगार किया गया। पुजारियों द्वारा 200 किलो से अधिक पीले पुष्पों से यह श्रृंगार किया गया।