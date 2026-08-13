13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

लोड टेस्ट के बाद जल्द खुलेगा वाडज ओवरब्रिज

शहरवासियों को जल्द ही वाडज ओवरब्रिज की सौगात मिलने वाली है। वाडज ओवरब्रिज का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब पुल के मध्य स्पैन का लोड टेस्ट किया जाएगा।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Aug 13, 2026

amc news

फाइल फोटो

ahmedabad news: शहरवासियों को जल्द ही वाडज ओवरब्रिज की सौगात मिलने वाली है। वाडज ओवरब्रिज का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब पुल के मध्य स्पैन का लोड टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद मौसम अनुकूल रहने पर डामरीकरण का कार्य पूरा कर पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) की गुरुवार को हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चर्चा के बाद अध्यक्ष कमलेश पटेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण फिलहाल डामरीकरण का कार्य नहीं किया जा सकता। तकनीकी परीक्षण और अंतिम प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पुल आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। इससे वाडज और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से बनी यातायात समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

मनपा की हेल्पलाइन बनेगी अधिक प्रभावी

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नागरिक सुविधाओं को आधुनिक बनाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। मनपा की हेल्पलाइन 155303 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित प्रणाली का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। कई बार नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने या जानकारी लेने के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता था। इसे देखते हुए एआइ आधारित रिस्पॉन्स सिस्टम का डेमो शुरू किया गया है। परीक्षण सफल रहने पर इसे जल्द लागू किया जाएगा, जिससे नागरिकों को शिकायतों और जानकारी संबंधी प्रश्नों का त्वरित एवं सटीक जवाब मिल सकेगा

प्राचीन मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार

शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को नया स्वरूप देने के लिए मनपा ने 155 करोड़ रुपए की टेंपल सर्किट डेवलपमेंट परियोजना तैयार की गई है। पटेल ने बताया कि परियोजना के पहले चरण में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से वसंत चौक से अटल घाट तक स्थित 35 प्राचीन मंदिरों तथा टेंपल प्लाजा का जीर्णोद्धार और विकास किया जाएगा। जर्जर हो चुके इन मंदिरों का संरक्षण कर उन्हें नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य अहमदाबाद की ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।

सुरक्षा गार्डों की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया

बैठक में मनपा की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 2968 सुरक्षा गार्डों में से लगभग 70 से 80 प्रतिशत का पुलिस सत्यापन पूरा हो चुका है। शेष गार्डों का सत्यापन भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों से कहा गया है कि किसी भी गार्ड की नियुक्ति से पहले उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की पूरी जांच सुनिश्चित करें। ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी को भी जिम्मेदार माना जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

13 Aug 2026 10:28 pm

Published on:

13 Aug 2026 10:27 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / लोड टेस्ट के बाद जल्द खुलेगा वाडज ओवरब्रिज

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गुजरात में सावन माह के पहले दिन शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

Devotees flock to Shiva temples across Gujarat on the first day of the month of Shravan
अहमदाबाद

Gujarat: धर्मशाला, आश्रम, होटल के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश

cyber center of excellence
अहमदाबाद

अब महिला एवं संवेदनशील वर्ग के मामलों में पुलिस करेगी त्वरित कार्रवाई

DGP Meeting
समाचार

ahmedabad: शहर में शववाहिनी सेवा अब पूरी तरह निशुल्क, रात-दिन रहेगी सेवा उपलब्ध

acm news
अहमदाबाद

सामाजिक सेवा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और युवा उद्यमिता को नई दिशा देने का संकल्प

Pledge to Give New Direction to Social Service, Sanitation, Women's Empowerment, and Youth Entrepreneurship
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.