लोड टेस्ट के बाद जल्द खुलेगा वाडज ओवरब्रिज

शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को नया स्वरूप देने के लिए मनपा ने 155 करोड़ रुपए की टेंपल सर्किट डेवलपमेंट परियोजना तैयार की गई है। पटेल ने बताया कि परियोजना के पहले चरण में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से वसंत चौक से अटल घाट तक स्थित 35 प्राचीन मंदिरों तथा टेंपल प्लाजा का जीर्णोद्धार और विकास किया जाएगा। जर्जर हो चुके इन मंदिरों का संरक्षण कर उन्हें नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य अहमदाबाद की ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।