सामाजिक सेवा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और युवा उद्यमिता को नई दिशा देने का संकल्प

महासचिव विकास ने गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, स्वच्छ भारत, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता एवं जरूरतमंदों की सेवा को प्राथमिकता देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि गुजरात में रहने वाला मैथिल समाज अपनी संस्कृति और संस्कारों को संरक्षित रखते हुए गुजरात एवं देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। सामाजिक सेवा के साथ शिक्षा, महिला नेतृत्व, युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं उद्यमिता को नई गति देने के लिए फाउंडेशन प्रतिबद्ध है।

सभा में उपस्थित सदस्यों ने संस्था की आगामी योजनाओं को पूर्ण सहयोग देने तथा समाज के अधिक से अधिक लोगों को सेवा कार्यों से जोड़ने का संकल्प लिया। सामूहिक संकल्प में बेटी की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को जन अभियान बनाना, युवाओं को कौशल, स्टार्टअप एवं उद्यमिता से जोड़ना, जरूरतमंदों की सेवा एवं सामाजिक सहयोग को प्राथमिकता देना, मैथिली भाषा, संस्कृति एवं संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना शामिल है।