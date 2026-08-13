नेताजी पर विवादित बयानों के बीच नया बवाल, कोलकाता में क्षतिग्रस्त मिली सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जांच में जुटी पुलिस

Netaji Statue Vandalised: स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद और सख्त चेतावनी के महज 24 घंटे के भीतर कोलकाता में एक गंभीर मामला सामने आया है। दक्षिण कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा क्षतिग्रस्त हालत में मिली है। गुरुवार की सुबह प्रतिमा का दायां हाथ टूटा हुआ मिला। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिमा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है।