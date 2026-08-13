20 साल की शादी का हुआ दर्दनाक अंत! प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, हाईवे पर शव फेंककर रची हादसे की कहानी

आंध्र प्रदेश के अन्नामैया जिले में उमा देवी ने अपने प्रेमी चराला सुब्रह्मण्यम के साथ मिलकर पति वेंकट सुब्रह्मण्यम की हत्या कर दी और शव को मदनपल्ले-तिरुपति नेशनल हाईवे पर फेंककर मौत को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने 11 अगस्त 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीते 7 अगस्त को आरोपी उमा देवी ने पति वेंकट सुब्रह्मण्यम को खाने में नशीली गोलियां मिलाकर खिलाईं, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद प्रेमी को घर बुलाया और लोहे की रॉड व पत्थर से वार कर पति की हत्या कर दी ।