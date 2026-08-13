‘BJP-RSS की सोच मनुवादी है’, मल्लिकार्जुन खरगे के शुद्धिकरण वाले आरोप पर बोले राहुल गांधी

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी में हुई सभा के बाद मंच के कथित 'शुद्धिकरण' को लेकर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मंच का शुद्धिकरण सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि संविधान और समानता की भावना का भी अपमान है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट कर कहा कि यह घटना बीजेपी-आरएसएस की 'मनुवादी सोच' का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ऐसी सोच है, जिसमें इंसान का दर्जा उसके जन्म से तय किया जाता है, न कि समानता और मानवता के आधार पर।