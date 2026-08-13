‘आपने मुझे मेलोनी समझकर तो नहीं गले लगाया’, राहुल गांधी को कांग्रेस नेता ने ऐसा क्यों कहा? जानें क्या था पूरा मामला

Rahul Gandhi: कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन 'रचनात्मक कांग्रेस' में गुरुवार को उस वक्त माहौल मजेदार हो गया, जब राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाया। इस पर दीक्षित ने मजाकिया अंदाज में राहुल गांधी से पूछा, 'आपने मुझे मेलोनी समझकर तो नहीं गले लगाया?' इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, 'मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं।' राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के बीच हुई इस बातचीत पर कार्यक्रम में मौजूद लोग हंस पड़े। दरअसल, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री विदेश नीति को विदेशी नेताओं से गले मिलने से जोड़कर देखते हैं।