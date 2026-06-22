Lucknow Coaching Centre Fire: 15 युवाओं की जिंदगी खत्म करने वाली आग का एक और वीडियो आया सामने

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड(फोटो-X/@WeatherMonitors)
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में एक इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में 15 युवाओं की जान चली गई। मृतकों में तीन लड़कियां भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए अधिकांश युवक-युवतियों की उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच थी। इस भयावह घटना का एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें बिल्डिंग धू-धू कर जल रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद इमारत के भीतर तेजी से धुआं फैलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे बिल्डिंग को घेर लिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि लोगों को बाहर निकलने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागते नजर आए, जबकि आसपास के लोग भी मदद के लिए मौके पर पहुंच गए।
लखनऊ में हुए इस भयावह घटना के बाद लोगों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। सरकारी नौकरी में कार्यरत एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में लगी आग की घटना में हमने कई छात्रों की जान गंवा दी है। इस पर चिंता जताते हुए उन्होंने लिखा कि आजकल कोचिंग संस्थानों में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार पर बोलते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि सरकार को छात्रों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस तय नहीं करनी चाहिए?
एक और सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो बनाकर सवाल उठाया कि क्या इस देश में आम लोगों के जानकी कीमत है की नहीं? यूजर वीडियो में कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया है। लकिन इससे क्या होगा? इससे पहले भी कई जगह इस तरह की घटनाएं हो चुकीं हैं। लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है।
कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर सस्पेंड चल रहे पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री कहते हैं ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि वो भी इस इलाके में पढ़ाई कर चुके हैं। और लखनऊ का अलीगंज इलाका कोचिंग संस्थानों के लिए मशहूर है, और यहां बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। लेकिन जो घटना आज हुई है वो सही नहीं है। साथ ही उन्होंने लापरवाही का पता लगाने की बात भी कही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ज्यादा मौतें घुटन से हुई है जो बेहद दुखद है।
|क्र. सं.
|नाम
|1
|सागर
|2
|नीलेश
|3
|अनामिका
|4
|संयम
|5
|अअनुछा
|6
|सुसुखमनी
|7
|आदित्य श्रीवास्तव
|8
|ज्योति
|9
|भविष्य
|10
|अब्दुल रहमान
|11
|सूरज भाह
|12
|भाहजान
|13
|जयनील चक्रवर्ती
|14
|मोहम्मद अम्मार
|15
|सुम्ल्या
|क्र. सं.
|नाम
|1
|जयंत
|2
|लवप्रीत
|3
|मोहम्मद आशिक
|4
|भुवन श्रीवास्तव
|5
|पंकज
|6
|शैलेन्द्र
|7
|अभिषेक
|8
|पंकज जोशी
|9
|गौरव कुमार
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग