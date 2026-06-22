Lucknow Coaching Centre Fire: 15 युवाओं की जिंदगी खत्म करने वाली आग का एक और वीडियो आया सामने



कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर सस्पेंड चल रहे पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री कहते हैं ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि वो भी इस इलाके में पढ़ाई कर चुके हैं। और लखनऊ का अलीगंज इलाका कोचिंग संस्थानों के लिए मशहूर है, और यहां बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। लेकिन जो घटना आज हुई है वो सही नहीं है। साथ ही उन्होंने लापरवाही का पता लगाने की बात भी कही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ज्यादा मौतें घुटन से हुई है जो बेहद दुखद है।