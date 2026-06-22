साकेत बिल्डिंग हादसा: 6 मौतों के बाद जांच में जुटी दिल्ली पुलिस, IIT दिल्ली करेगी स्ट्रक्चरल स्टडी

Delhi Building Collapse: दिल्ली के सैदुलाजब इलाके में 30 मई को जो दर्दनाक बिल्डिंग हादसा हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। पल भर में कोचिंग और पीजी मलबे के ढेर में बदल गए थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई थी। इस दर्दनाक हादसे में हर तरफ चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की तलाश में जुट गई। फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि ज्यादा मंजिलों का निर्माण और बेसमेंट में हुई खुदाई हादसे की वजह हो सकती है, लेकिन पुलिस ने इसका पता लगाने के लिए IIT-दिल्ली से संर्पक किया है ताकि बिल्डिंग गिरने का सटीक कारण पता चल जाए।