‘आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि भी नहीं देने दी’, मोमबत्तियां जब्त होने पर बोले CJP संस्थापक अभिजीत दीपके

Cockroach Party Protest Latest Update: नीट पेपर लीक विवाद तूल पकड़ रहा है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदर्शनकारी मोमबत्तियां लेकर पहुंचे थे। लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उनकी मोमबत्तियां जब्त कर लीं। उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देने दी। इसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को श्रद्धांजलि देने का अधिकार भी छीन लिया गया।