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‘आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि भी नहीं देने दी’, मोमबत्तियां जब्त होने पर बोले CJP संस्थापक अभिजीत दीपके

Delhi Cockroach Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उन मोमबत्तियों को जब्त कर लिया है, जो प्रदर्शनकारी आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए लाए थे।

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नई दिल्ली

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Saurabh Mall

Jun 22, 2026

Cockroach Party Protest Latest Update

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ CJP संस्थापक अभिजीत दीपके (सोर्स: the best motivation 14 इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Cockroach Party Protest Latest Update: नीट पेपर लीक विवाद तूल पकड़ रहा है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदर्शनकारी मोमबत्तियां लेकर पहुंचे थे। लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उनकी मोमबत्तियां जब्त कर लीं। उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देने दी। इसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को श्रद्धांजलि देने का अधिकार भी छीन लिया गया।

बता दें जंतर-मंतर पर सीजेपी का धरना तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही, पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को न्याय और मुआवजा देने की भी मांग उठ रही है।

अपडेट जारी है…

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जंतर मंतर

Published on:

22 Jun 2026 08:05 pm

Hindi News / National News / ‘आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि भी नहीं देने दी’, मोमबत्तियां जब्त होने पर बोले CJP संस्थापक अभिजीत दीपके

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