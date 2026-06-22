‘दूसरे उम्मीदवार को वोट देना अपराध नहीं’, BJD की याचिका पर भड़के सस्पेंड विधायक अरविंद महापात्रा

अरविंद महापात्रा ने कहा कि किसी विधायक को सिर्फ इसलिए सस्पेंड या अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया है। उनके मुताबिक, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि BJD का कदम समझ से परे है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को अदालत जाने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। महापात्रा ने दावा किया कि उन्हें इस मामले को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने पार्टी को सलाह दी कि वह अपनी संगठनात्मक क्षमता मजबूत करने पर ध्यान दे। उनके अनुसार, BJD इस समय कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।