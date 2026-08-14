विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी भावुक, बोले- उस दौर के दर्द को कभी नहीं भूल सकते

इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक संस्कृत सुभाषितम् भी साझा किया, "उद्यमस्य प्रसादेन दृश्यन्ते विविधाः कलाः। कातरा एव जल्पन्ति यद् भाव्यं तद् भविष्यति।" इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा कि परिश्रम, उद्यम और पुरुषार्थ से ही विविध कलाएं, विज्ञान, तकनीकी कौशल, शिल्प और नवाचार विकसित होते हैं, जो सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान को कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि साहस, कर्मठता और निरंतर प्रयास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ ही असल में भाग्य का निर्माता होता है।