14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

रांची के छात्र आंदोलन: देवेंद्र नाथ महतो का बयान- आंदोलन को न टूटने दें, न बिखरने दें, समय आने पर सारे खुलासे करूंगा

रांची में जेपीएससी-जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का सत्याग्रह 21वें दिन भी जारी है। अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने और उसकी दिशा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों से एकजुट रहने और आंदोलन को न टूटने देने की अपील की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 14, 2026

devendra nath mahto

devendra nath mahto (Photo-X @DevendraNathMa9)

रांची। जेपीएससी-जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ रांची में छात्रों का सत्याग्रह शुक्रवार को 21वें दिन भी जारी है। इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन को कमजोर करने और इसकी दिशा मोड़ने का बड़ा आरोप लगाया है। अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो ने अपने संदेश में कहा कि कुछ लोग आंदोलन शुरू होने के महीने भर बाद इसे तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन छात्र किसी के बहकावे में न आएं और अपनी एकजुटता बनाए रखें।

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हमारे इस आंदोलन की ताकत की वजह से ही आज सरकार बैकफुट पर आई है। जांच कमेटी गठित हुई है और कार्रवाई हो रही है। सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारी बातों को सुन भी रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा न्याय मिलना अभी बाकी है।

समय आने पर करूंगा खुलासा

उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू होने के लगभग 29-30 दिनों बाद अब कुछ तत्व इसे भटकाने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर वे ऐसे तमाम चेहरों का पर्दाफाश करेंगे और सारे खुलासे करेंगे। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि भोले-भाले छात्रों से मेरा आग्रह है कि कृपया इस आंदोलन को न भटकाएं और न ही किसी को भटकाने दें। परिस्थिति चाहे जो भी हो, आंदोलन को बचाकर रखना है। एकजुट रहें, क्योंकि हमारी ताकत हमारी एकता में ही है। उन्होंने कहा कि मैंने अस्पताल प्रबंधन से भी जल्द डिस्चार्ज करने का आग्रह किया है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा।

मुख्यमंत्री से की भावुक अपील

वहीं, सदर अस्पताल में इलाजरत अनशनकारी छात्रा उम्मे हबीबा ने भी वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि हम बेहद तकलीफ में हैं। हम सभी आपके ही बच्चे हैं। हमारी बातें सुनिए। हमें यकीन है कि आप बातचीत करेंगे तो हमारी समस्याओं का हल निकल आएगा। जयपाल सिंह स्टेडियम में अनशन पर बैठी हबीबा की तबीयत बीते मंगलवार को बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

JPSC-JSSC Protest: ‘हमारी बात भी सुनिए साहब…’ JPSC-JSSC छात्रों का दर्द छलका, मुख्यमंत्री खुद बातचीत करें तो बनेगी बात

ये भी पढ़ें
JPSC-JSSC Protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2026 10:20 am

Published on:

14 Aug 2026 10:20 am

Hindi News / National News / रांची के छात्र आंदोलन: देवेंद्र नाथ महतो का बयान- आंदोलन को न टूटने दें, न बिखरने दें, समय आने पर सारे खुलासे करूंगा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सुखबीर बादल पर हमले से चिंतित पीएम मोदी ने खुद जाना हाल, अब सांसद हरसिमरत कौर ने जताया आभार

Harsimrat Kaur thanks PM Modi.
राष्ट्रीय

बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन, दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान तक भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं

Bay of Bengal depression, monsoon 2026
राष्ट्रीय

NALSAR CJI Controversy: इस्तीफे की मांग के बीच मनन मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया , बोले ‘हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं’, फिर विवाद क्यों?

NALSAR CJI controversy
राष्ट्रीय

Manan Mishra Resignation: कौन हैं मनन कुमार मिश्रा? NALSAR विवाद के बीच नाम सुर्खियों में, अब इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई हलचल

BCI Chairman Manan Mishra
राष्ट्रीय

आखिर NDA में क्यों संयोजक की मांग कर रहे सुदीप बंद्योपाध्याय? बागी TMC नेता ने PM Modi को बताया कारण

sudip bandyopadhyay demands nda convener.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.