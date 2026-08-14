रांची के छात्र आंदोलन: देवेंद्र नाथ महतो का बयान- आंदोलन को न टूटने दें, न बिखरने दें, समय आने पर सारे खुलासे करूंगा

उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू होने के लगभग 29-30 दिनों बाद अब कुछ तत्व इसे भटकाने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर वे ऐसे तमाम चेहरों का पर्दाफाश करेंगे और सारे खुलासे करेंगे। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि भोले-भाले छात्रों से मेरा आग्रह है कि कृपया इस आंदोलन को न भटकाएं और न ही किसी को भटकाने दें। परिस्थिति चाहे जो भी हो, आंदोलन को बचाकर रखना है। एकजुट रहें, क्योंकि हमारी ताकत हमारी एकता में ही है। उन्होंने कहा कि मैंने अस्पताल प्रबंधन से भी जल्द डिस्चार्ज करने का आग्रह किया है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा।