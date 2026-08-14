Manan Mishra Resignation: कौन हैं मनन कुमार मिश्रा? NALSAR विवाद के बीच नाम सुर्खियों में, अब इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई हलचल

BCI Chairman Manan Mishra: NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कुछ ही घंटों में पलट गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को सवालों के घेरे में ला दिया है। पहले छात्रों के नामांकन पर रोक का निर्देश, फिर उसे वापस लेना और अंत में पूरी कार्यवाही बंद करना घटनाक्रम तेजी से बदला। इसी बीच Cockroach Janta Party (CJP) से जुड़े नेताओं ने मिश्रा के इस्तीफे की मांग उठाकर विवाद को नया राजनीतिक रंग दे दिया है।