India 2nd Independence Movement: सोनम वांगचुक ने उठाया ‘दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन’ का मुद्दा, बोले- बदलनी होगी राजनीतिक व्यवस्था

Sonam Wangchuk 2nd Independence Movement: भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले राजनीतिक व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ते हुए वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान किया है। उनका जोर किसी राजनीतिक दल या सत्ता परिवर्तन पर नहीं, बल्कि देश के नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर है। वांगचुक चाहते हैं कि ईमानदार, निडर और जनहित को प्राथमिकता देने वाले लोगों को राजनीति में आगे लाने के लिए देशभर में गंभीर संवाद शुरू हो।