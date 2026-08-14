असम में बाढ़ के बीच प्रभावितों को मिल रही फ्री ‘ब्यूटी सर्विस’

शुरुआत में सिर्फ बाल काटने और शेविंग करने वाले नाई ही चुमोनी गांव पहुंचे थे, लेकिन जब महिलाओं ने भी ऐसी सुविधा की ज़रूरत बताई तो 42 ब्यूटी एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। हेयरकट, शेविंग, आइब्रो थ्रेडिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट देने के लिए फ्री में 'ब्यूटी सर्विस' की व्यवस्था कराई गई। यह पहल सिर्फ बाल कटवाने या सुंदरता से जुड़ी सेवाओं तक सीमित नहीं रही। बाढ़ की वजह से लोगों ने काफी परेशानी झेली। ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को इस सुविधा की वजह से कुछ समय के लिए सामान्य ज़िंदगी जैसा महसूस भी हुआ। वहीं अब गांव में फिज़ियोथेरेपिस्ट ले जाने की योजना भी बनाई जा रही है।