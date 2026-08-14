सत्ता-विपक्ष की अड़ा-अड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए

सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में खदान से जुड़ा विधेयक बिना चर्चा के पारित हुआ। दरअसल संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामे से हुई। वहीं सत्र का समापन छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्यवाही और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग पर हंगामे से हुआ। दिलचस्प बात है कि सत्ता पक्ष ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार रहने की बात कही वहीं विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा लेकिन कभी नियमों की ताे कभी समय की दुहाई देते हुए दोनों पक्ष अड़े रहे और गतिरोध व हंगामे में सत्र बीत गया। संसद में 12 विधेयक पास किए गए, लेकिन चर्चा सिर्फ 1 पर ही हुई। इस बार के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सिर्फ 19% और राज्यसभा में 39% कामकाज हुआ।