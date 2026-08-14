आखिर NDA में क्यों संयोजक की मांग कर रहे सुदीप बंद्योपाध्याय? बागी TMC नेता ने PM Modi को बताया कारण

बता दें कि सुदीप बंद्योपाध्याय अपने साथ टीएमसी के 20 सांसदों को लेकर अलग हुए हैं। वे 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक इस विलय पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए इन 20 बागी सांसदों ने खुद को 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) के हिस्से के रूप में पेश किया है और लोकसभा में अलग बैठने की मांग की है।