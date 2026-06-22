Cred छोड़ WhatsApp संभालेंगे कुणाल शाह, Meta ने किया 900 मिलियन डॉलर का बड़ा निवेश

Kunal Shah WhatsApp CEO: भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह अब दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की कमान संभालेंगे। मेटा ने घोषणा की है कि कुणाल शाह व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ होंगे। वह मौजूदा प्रमुख विल कैथकार्ट की जगह लेंगे जो सात साल तक इस पद पर रहने के बाद मेटा में नई भूमिका देखेंगे।