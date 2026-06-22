TMC अध्यक्ष पद से जबरन हटाईं गईं ममता बनर्जी, 60 विधायकों ने अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी से किया सस्पेंड

ये बदलाव पार्टी के उन नेताओं ने किए हैं जो ममता बनर्जी के फैसलों से नाराज चल रहे थे। खासकर टिकट बंटवारे, परिवारवाद और संगठन में एकतरफा फैसलों को लेकर काफी गुस्सा था। बागियों का कहना है कि पार्टी को अब नई दिशा की जरूरत है।