16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘ममता बनर्जी के बचाव में उतरी कांग्रेस’, सुरेंद्र राजपूत बोले- सत्ता से बाहर होते ही ओछे हमलों पर उतरी भाजपा

Lucknow News: लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ममता बनर्जी का बचाव करते हुए BJP पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि BJP ममता बनर्जी पर निचले स्तर की राजनीति कर रही है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Jun 16, 2026

Surendra Rajput, Mamata Banerjee, INDIA Alliance, BJP vs Congress, tmc crisis

सुरेंद्र राजपूत बोले इंडिया अलायंस की मजबूत साथी हैं दीदी (फोटो- पत्रिका)

Lucknow News: पश्चिम बंगाल की राजनीति और INDIA गठबंधन के भीतर जारी सियासी हलचलों के बीच कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर ममता बनर्जी के खिलाफ ओछी राजनीति करने और उनके पूरे इकोसिस्टम को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है।

INDIA अलायंस की मजबूत साथी हैं ममता

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सीधेतौर पर कहा कि ममता बनर्जी शुरुआत से ही विपक्षी दलों के और इंडिया गठबंधन का एक बहुत प्रतिबद्ध और अहम हिस्सा रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट रखने में उनकी भूमिका हमेशा से स्पष्ट रही है। बंगाल में जिस तरह की राजनीति हो रही है और जैसे हालात बने हुए है उसमें इंडिया गठबंधन ममता के साथ है।

'BJP कर रही है निचले स्तर की राजनीति'

सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्योंकि आज वह सत्ता में नहीं हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम उन पर लगातार निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ममता बनर्जी पर बहुत निचले स्तर के और अनुचित प्रहार कर रही है जो सत्ता पक्ष की ओछी राजनीति को दिखाता है।

सुरेंद्र राजपूत ने अखिलेश यादव के बयान का किया समर्थन

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात का भी खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने एसआईटी को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल जायज हैं। सुरेंद्र राजपूत ने राज्य सरकार की जांच एजेंसियों पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या अब तक गठित किसी भी SIT की जांच का कोई ठोस नतीजा सामने आया है।

'SIT जांच सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ रसूखदारों को बचाने का प्रयास मात्र'

कांग्रेस नेता ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह SIT जांच सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ रसूखदार लोगों और भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक प्रयास मात्र है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार या गलत कामों में शामिल लोगों को जांच के नाम पर पूरी तरह से बचाया जा रहा है।

‘नाम नहीं, काम देखेगी UP की जनता’, अलीगढ़ में चीफ मुफ्ती ने ओवैसी के सामने रख दी बड़ी शर्त

ये भी पढ़ें
Asaduddin Owaisi, Chief Mufti Chaudhary Ifrahim Hussain, Aligarh News, UP Politics,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

ममता बनर्जी

TMC

up news

UP News Hindi

UP Politics

West Bengal

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jun 2026 11:12 am

Published on:

16 Jun 2026 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘ममता बनर्जी के बचाव में उतरी कांग्रेस’, सुरेंद्र राजपूत बोले- सत्ता से बाहर होते ही ओछे हमलों पर उतरी भाजपा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कश्यप का बड़ा दावा: 403 सीटें लड़ लें विपक्षी दल, जनता फिर चुनेगी योगी

यूपी चुनाव को लेकर नरेंद्र कश्यप का विपक्ष पर हमला, बोले- INDI गठबंधन सिर्फ किताबी, जनता को NDA पर भरोसा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

ओवैसी के समर्थन में उतरे राजभर, सपा-कांग्रेस पर मुस्लिम राजनीति को लेकर हमला

ओवैसी के बयान पर राजभर का पलटवार, बोले- सपा और कांग्रेस मुसलमानों में फैलाती हैं नफरत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Election: इसी साल हो सकते हैं यूपी में विधानसभा चुनाव, मतदाता सूचियां जल्दी तैयार करने की कवायद

UP Election
यूपी न्यूज

UP News: ‘BJP लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है’, अखिलेश यादव ने निकाली भड़ास, सपा नेता बोले- 10 साल में आरक्षण घोटाला हुआ

Akhilesh Yadav commented on BJP
लखनऊ

Ganga Expressway News: योगी सरकार का मास्टर प्लान; लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, आमदनी बढ़ेगी, UP के 12 जिलों की बदलेगी तकदीर

Ganga Expressway Megaplan
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.