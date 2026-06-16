‘ममता बनर्जी के बचाव में उतरी कांग्रेस’, सुरेंद्र राजपूत बोले- सत्ता से बाहर होते ही ओछे हमलों पर उतरी भाजपा

Lucknow News: पश्चिम बंगाल की राजनीति और INDIA गठबंधन के भीतर जारी सियासी हलचलों के बीच कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर ममता बनर्जी के खिलाफ ओछी राजनीति करने और उनके पूरे इकोसिस्टम को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है।