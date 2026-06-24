दिल्ली मर्डर केस: सुराग के नाम पर खाली थे हाथ, फिर 7 घंटे, 70 कैमरे, GPS डेटा और 15 पुलिसवालों ने यूं ढूंढ निकाला कातिल

घात लगाकर दिया अंजाम आरोपी वारदात के समय नशे में था। वह छतरपुर में CDR चौक के पास एक पैसेंजर को लेने के लिए आया था, लेकिन राइड कैंसिल हो गई। उसी समय आरोपी की नजर 10 साल की बच्ची पर गई। आरोपी कुछ देर खामोशी से वहीं रुका और मौका देखकर वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश महरौली के जंगल में फेंक दी। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। उस पर पहले से भी मारपीट और नशे में टैक्सी चलाने के कुछ मुकदमे दर्ज हैं। इस केस को सुलझाने के लिए जॉइंट CP ने नौ टीमें बनाईं थीं। DCP अनंत मित्तल की देखरेख में पुलिस टीमों ने CCTV फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार



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