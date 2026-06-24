CUET UG 2026 Topper: ‘रिजल्ट देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऑल इंडिया टॉप किया’, देविना ने कहा- कई बार एप्लीकेशन नंबर मिलाती रही

देविना अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता-पिता, बहन और स्कूल को देती हैं। उनका कहना है, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत से ज्यादा सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहां तक पहुंची हूं। कभी किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला, इसलिए मैं इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाई। वरना मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर पाती। देविना को साहित्य और अंग्रेजी पढ़ना-लिखना काफी पसंद है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारिता करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन इसी दिशा में कुछ करना चाहती हैं। वहीं, देविना के पिता, पूर्व परिवहन मंत्री और बिजवासन के विधायक कैलाश गहलोत का कहना है, मैं जब भी बेटी से पूछता था कि पढ़ाई को लेकर सीरियस है ना, तो देविना का हमेशा यही जवाब होता था कि पापा, हो जाएगा। कैलाश गहलोत ने कहा कि उन्हें बेटी की इस कामयाबी पर बहुत खुशी है।