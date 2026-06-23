भरत तिवारी एनकाउंटर पर वायरल बयान को मैथिली ठाकुर ने बताया फर्जी, बोलीं- मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है

Maithili Thakur News: भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने बिहार में हलचल मचा रखी है। अब इस विवाद में बिहार की मशहूर लोक गायिका और भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर का नाम भी घसीट लिया गया है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से मैथिली ठाकुर के नाम और तस्वीर के साथ एक बयान तेजी से वायरल हो रहा था। इस फर्जी नैरेटिव और लगातार हो रही ट्रोलिंग के बाद अब खुद लोक गायिका ने सामने आकर मोर्चा संभाला है। मैथिली ठाकुर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए विरोधियों पर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।