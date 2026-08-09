9 साल बाद फिर उठा सृजन घोटाले का मुद्दा, तेजस्वी यादव ने पूछा- 5500 करोड़ रुपये का हिसाब कहां?

Srijan Scam: बिहार में चर्चित सृजन घोटाले के नौ साल पूरे होने पर राज्य की राजनीति फिर गरमा गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। यादव ने आरोप लगाया कि 5,500 करोड़ रूपये के इस बड़े घोटाले के नौ साल बाद भी, राज्य के लोगों को उनकी मेहनत की लूटी गई कमाई का कोई हिसाब नहीं मिला है। जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे बड़े नेताओं और अधिकारियों को बचाने के लिए पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई।