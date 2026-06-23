भरत तिवारी का जहां हुआ एनकाउंटर, वहां पहुंचे टाइगर यादव; खून से सनी मिट्टी माथे पर लगा बोले- अधूरा काम करेंगे पूरा

टाइगर यादव ने आगे कहा, "भरत तिवारी ने अपनी निजी कोशिशों और कड़ी मेहनत से गांव में बिजली के खंभे लगवाए थे। चाहे जर्जर सड़क पर मिट्टी भरवाना हो या गांव में नालियां बनवाने की मांग को लेकर अधिकारियों के दफ्तरों में उनके सामने डटकर खड़े होना हो, भरत तिवारी ने ये सभी काम अकेले ही किए। यह दुखद है कि समाज के लिए काम करने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले एक गरीब आदमी के बेटे की यह बात आज के बहरे कानूनी सिस्टम और प्रशासन को रास नहीं आई।"