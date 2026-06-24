यमुना जल पाइपलाइन परियोजना क्रियान्वयन के लिए बनेगा संयुक्त बोर्ड

पाइप लाइन से 8 जगह पर हरियाणा को पीने के पानी के लिए पाइंट्स देने की सहमति पहले बन गई थी। बैठक के दौरान यह भी सहमति बनी कि चुरू जिले के हाशियावास में तीन रिजर्वायर बनेंगे। इनमें से एक से हरियाणा भी आवश्यकतानुसार पीने का पानी ले सकेगा। यहां से पानी कैसे ले जाना है इसका प्लान हरियाणा करेगा। बैठक में किशाऊ बांध परियोजना से राजस्थान और हरियाणा को मिलने वाले पानी के बारे में भी बातचीत हुई। बैठक की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि यमुना जल परियोजना के तहत पानी को पारंपरिक नहर प्रणाली की बजाय पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे जल संरक्षण सुनिश्चित होने के साथ ही वितरण व्यवस्था अधिक व्यापक बनेगी।