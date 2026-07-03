1971 Indo-Pak War: किसी ने घर पर आकर शोर मचाया तब पता चला कि भारत ने हमला बोल दिया है- बेनजीर भुट्टो की दोस्त की आंखोंदेखी

करांची में तुम्हारा 13 साल का भाई शाह नवाज बड़ा उत्साहित है। उसने सिविल डिफेंस जॉइन कर ली है और रोज रात को मोटरसाइकल से गश्त लगाते हुए लोगों को बत्तियां बुझा कर रखने के लिए कहता रहता है। बाकी सब तो डरे-सहमे जी रहे हैं। एक बार तो जब हमला हुआ, मैं सनम के साथ तुम्हारे ही घर पर थी। तुम्हारी अम्मी ने हमें सीढ़ियों के नीचे डाइनिंग रूम में ले जाकर छिपाया। वहां कोई खिड़की नहीं थी। घर पर तो मैं अम्मी के साथ ही सोती हूं। हम दोनों बड़े ही नर्वस रहती हैं। तीन बम तो हमारे घर की गली में भी गिर गए थे। खुशकिस्मती रही कि वे फटे नहीं। हमारे बगीचे में कांच ही कांच बिखरे पड़े हैं।

भारत के विमान खिड़कियों के इतने नजदीक से उड़ते हैं कि पायलट को साफ देखा जा सकता है! लेकिन हमारी वायु सेना कहीं जवाब देते नहीं दिखती। तीन रात पहले एक धमाका इतना तेज हुआ कि मुझे लगा पड़ोसी के घर हमला हो गया। मैं छत पर गई। पूरा आसमान गुलाबी दिख रहा था। सुबह पता चला कि कराची बंदरगाह पर ऑयल टर्मिनल को मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। वह आग अभी तक धधक रही है। हमें उम्मीद है कि अमरीका हमारी मदद को आगे आए।'