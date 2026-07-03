Congress CM Face: पंजाब कांग्रेस में चन्नी के समर्थन की मांग तेज, हरमिंदर सिंह गिल के बयान से सियासी चर्चा



गिल ने खुले तौर पर दावा किया है कि जमीनी स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में भारी जनसमर्थन है। उन्होंने बेहद सधे हुए लेकिन आक्रामक अंदाज में कहा, ' पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में जनता चन्नी साहब को नंबर वन के पायदान पर देखना चाहती है। मैं मौजूदा नेतृत्व (अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग) पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सच यही है कि लोगों के दिलों में चन्नी साहब ही नंबर वन हैं।'