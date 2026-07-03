Congress CM Face: पंजाब कांग्रेस में चन्नी के समर्थन की मांग तेज, हरमिंदर सिंह गिल के बयान से सियासी चर्चा

Punjab Assembly Elections : पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर नए संकेत, चन्नी फिर चर्चा में (फोटो सोर्स : PTI_News)
Charanjit Singh Channi: पंजाब में जैसे-जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सूबे का सियासी तापमान आसमान छूने लगा है। टिकटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस का दूल्हा कौन होगा? इस बीच, मोरिंडा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरमिंदर सिंह गिल (Harminder Singh Gill) के एक ताजा बयान ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है।
गिल ने खुले तौर पर दावा किया है कि जमीनी स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में भारी जनसमर्थन है। उन्होंने बेहद सधे हुए लेकिन आक्रामक अंदाज में कहा, ' पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में जनता चन्नी साहब को नंबर वन के पायदान पर देखना चाहती है। मैं मौजूदा नेतृत्व (अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग) पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सच यही है कि लोगों के दिलों में चन्नी साहब ही नंबर वन हैं।'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने भी पार्टी की आतंरिक गतिविधियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे (अगर कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है, तो समाज अक्सर उसमें कमियां निकालता है)। काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थानों की असुरक्षाओं का कोई इलाज होता!
कांग्रेस हाई कमांड पंजाब द्वारा अपनी नई टीम की घोषणा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार मोरिंडा शहर में एक बैठक की। हाल ही में पार्टी हाई कमांड द्वारा चन्नी को अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि, वे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी पैरवी कर रहे हैं, जिससे यह बैठक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई है।
इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। उपस्थित लोगों में पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइज़ सोनी, पूर्व मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, गुरप्रीत सिंह कांगड़, भारत रत्न आशु, राणा गुरजीत सिंह और गुरकीरत सिंह कोटली। पूर्व सांसद मोहम्मद सादिक भी शामिल हुए। पूर्व प्रमुख दर्शन सिंह बराड़, लक्षवीर सिंह लक्खा, मदन लाल जलालपुर, अंगद सिंह सैनी, हरमिंदर सिंह गिल, कुशलदीप सिंह 'किक्की' ढिल्लों, तरसेम सिंह, दे आदिम घुबाया, जोगिंदर पाल और इंदरबीर सिंह बोलारिया भी मौजूद थे।
बड़ी खबरेंView All
चंडीगढ़ पंजाब
पंजाब
ट्रेंडिंग