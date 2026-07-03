3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चंडीगढ़ पंजाब

Congress CM Face: पंजाब कांग्रेस में चन्नी के समर्थन की मांग तेज, हरमिंदर सिंह गिल के बयान से सियासी चर्चा

Punjab Assembly Elections: पंजाब विधानसभा चुनावों की आहट के बीच कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों में नंबर वन की जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में उठी एक कद्दावर आवाज ने न सिर्फ प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Manoj Vashisth

Jul 03, 2026

Punjab Assembly Elections

Punjab Assembly Elections : पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर नए संकेत, चन्नी फिर चर्चा में (फोटो सोर्स : PTI_News)

Charanjit Singh Channi: पंजाब में जैसे-जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सूबे का सियासी तापमान आसमान छूने लगा है। टिकटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस का दूल्हा कौन होगा? इस बीच, मोरिंडा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरमिंदर सिंह गिल (Harminder Singh Gill) के एक ताजा बयान ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है।


गिल ने खुले तौर पर दावा किया है कि जमीनी स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में भारी जनसमर्थन है। उन्होंने बेहद सधे हुए लेकिन आक्रामक अंदाज में कहा, ' पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में जनता चन्नी साहब को नंबर वन के पायदान पर देखना चाहती है। मैं मौजूदा नेतृत्व (अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग) पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सच यही है कि लोगों के दिलों में चन्नी साहब ही नंबर वन हैं।'

मनीष तिवारी भी नाराज

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने भी पार्टी की आतंरिक गतिविधियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर ​​आवे (अगर कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है, तो समाज अक्सर उसमें कमियां निकालता है)। काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थानों की असुरक्षाओं का कोई इलाज होता!

चरणजीत सिंह चन्नी ने बुलाई बैठक

कांग्रेस हाई कमांड पंजाब द्वारा अपनी नई टीम की घोषणा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार मोरिंडा शहर में एक बैठक की। हाल ही में पार्टी हाई कमांड द्वारा चन्नी को अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि, वे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी पैरवी कर रहे हैं, जिससे यह बैठक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई है।

कई वरिष्ठ नेता बैठक में हुए शामिल

इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। उपस्थित लोगों में पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइज़ सोनी, पूर्व मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, गुरप्रीत सिंह कांगड़, भारत रत्न आशु, राणा गुरजीत सिंह और गुरकीरत सिंह कोटली। पूर्व सांसद मोहम्मद सादिक भी शामिल हुए। पूर्व प्रमुख दर्शन सिंह बराड़, लक्षवीर सिंह लक्खा, मदन लाल जलालपुर, अंगद सिंह सैनी, हरमिंदर सिंह गिल, कुशलदीप सिंह 'किक्की' ढिल्लों, तरसेम सिंह, दे आदिम घुबाया, जोगिंदर पाल और इंदरबीर सिंह बोलारिया भी मौजूद थे।

‘कल पेड़ था, आज मैनहोल है’, मुंबई में दो मौतों पर विधानसभा में मुस्कुराते दिखे BJP विधायक, वीडियो से मचा सियासी बवाल

ये भी पढ़ें
Amit Satam Viral Video

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jul 2026 03:39 pm

Published on:

03 Jul 2026 02:27 pm

Hindi News / Punjab / Chandigarh Punjab / Congress CM Face: पंजाब कांग्रेस में चन्नी के समर्थन की मांग तेज, हरमिंदर सिंह गिल के बयान से सियासी चर्चा

बड़ी खबरें

View All

चंडीगढ़ पंजाब

पंजाब

ट्रेंडिंग

पंजाब में कांग्रेस नहीं बना सकती सरकार, चरणजीत चन्नी के घर से निकलने के बाद बोले कांग्रेस नेता तरसेम सिंह डीसी

Charanjit Channi

Punjab Elections: पंजाब कांग्रेस में एक और बड़ा बदलाव, अब इमैनुएल नाहर को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Emmanuel Nahar
राष्ट्रीय

Patrika Explainer: पंजाब में भगवंत मान को हराने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया प्लान, एक ही बार में साध लिए सभी समीकरण

Regional parties decline
राष्ट्रीय

पंजाब इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने सेट किया पूरा चुनावी इंतजाम, चरणजीत सिंह चन्नी को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी

Regional parties decline
राष्ट्रीय

प्रताप बाजवा ने भगवंत मान पर उठाए सवाल, अकाल तख्त पर पेश होकर सजा स्वीकार करने की दी सलाह, जानिए क्या है पूरा मामला

Bhagwant Mann Controversy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.